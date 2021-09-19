“عكاشة”: زيارة الحكومة الليبية لمصر استهدفت ترتيب الأوضاع في بليبيا والاستعداد للانتخابات

أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن هذا الأسبوع شهد العديد من الزيارات الليبية إلى مصر، ولذلك يمكن الإطلاق على هذا الأسبوع بأنه أسبوع العلاقات المصرية الليبية بامتياز، خاصة أن هذه الزيارات جاءت بتوقيت في غاية الأهمية.

وأضاف مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز المصرية، أن هذه الزيارة استهدفت ترتيب الأوضاع في ليبيا، والاستعداد للوصول إلى تاريخ انعقاد الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تؤكد ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل، كما أن مصر دعمت كافة الأطراف الليبية، لافتا إلى الاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال زيارة رئيس الوزراء الليبى لمصر عبد المجيد الدبيبة تضمن مجموعة من عقود العمل المشترك.

ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن زيارة رئيس وزراء ليبيا تنقل الشراكة المصرية الليبية نقلة متقدمة للأمام، موضحا أن الدعم السياسى الذى تقدمه مصر إلى ليبيا ينتقل على أرض الواقع يخدم مصالح جديدة مشتركة بين البلدين ويترجم شعار أن مصرو ليبيا يواجهان مصيرا مشتركا.