الارصاد الجوية: منخفض صحراوي وأجواء ساخنة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 19/ 09 / 2021م وخلال الايام القادمة.

وقال التقرير ان الطقس يشهد أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي نتيجة تأثرها بمنخفض صحراوي متمركز على دولة الجزائر مصحوب بكتلة هوائية ساخنة نسبيا والرياح السطحية السائدة تكون أغلبها جنوبية حيث نتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (36-41) مْ.

وبحسب التقرير يمتد الارتفاع تدريجيا ليشمل بعض المناطق الشرقية وتستمر هذه الأجواء خلال الثلاث أيام القادمة , باستثناء تراجع بسيط في درجات الحرارة غداً الاثنين على الساحل الممتد من (راس اجدير إلى طرابلس) بفعل بعض الرياح الشمالية.