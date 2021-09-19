وزارة الرياضة: ملعب شهداء بنينا سيكون جاهزا للمباريات الدولية بعد انتهاء أعمال الصيانة

أعلنت وزارة الرياضة عن الاقتراب من انتهاء الصيانة الدورية لملعب “شهداء بنينا” ببنغازي.

الوزارة، وفي تدوينة على صفحتها بموقع “فيسبوك”، قالت: “بدعم كامل منها، وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من وزير الرياضة عبدالشفيع الجويفي، لا زالت أعمال التجهيز والصيانة الدورية بملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي مستمرة”.

وأوضحت الوزارة أن “الشركة المنفذة تقوم بتغيير مقاعد الجلوس المتهالكة واستبدالها بمقاعد أخرى جديدة، كما تم تركيب وتنفيذ عدة أعمال أخرى منها تركيب الأرضيات الجانبية للملعب، وتغيير الإضاءة الرئيسية والداخلية الخاصة بالملعب”.

وأضارت إلى أن “هذه الأعمال متواصلة ومن المنتظر أن تستكمل نهاية الأسبوع الجاري ليكون الملعب جاهزا لاستقبال كافة المباريات سواء في المحافل المحلية والدولية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

