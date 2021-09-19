الأطرش: لابد من تطهير ليبيا من أعداء الدولة المدنية قبل إجراء الانتخابات

رأى سامي الأطرش، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، أنه لابد من تطهير ليبيا ممن وصفهم بـ«أعداء الدولة المدنية» قبل إجراء الانتخابات، على حد قوله.

وقال الأطرش، المحرض على القيام بعمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “نحن نصر هذه المرة على أنه إما أن تكون انتخابات حرة ونزيه وذات شفافية وإلا فلا ضرورة لانتخابات تلفيقية تأتي لنا بشخصيات لن تكون مختلفة كثيرا عما سبقها”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “لتتحقق مثل هذه النتائج الإيجابية في المستقبل لا بد أولا من تطهير الوطن من كل أعداء الديموقراطية والدولة المدنية”، بحسب وصفه.