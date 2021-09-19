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«مكافحة الأمراض»: تسجيل 1121 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 وفاة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1121 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس السبت، و1818 حالة شفاء و11 وفاة.

وقال المركز في بيان اليوم، إن مختبراته المرجعية تسلمت 6134 عينة، أظهرت التحاليل المرجعية سلبية 5013 عينة، فيما تأكدت إصابة 1121 حالة، منها  957 جديدة  و164 مخالطة بنسبة حالات موجبة 18.2%.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 330 ألفا و945 حالة، تعافى منهم 246 ألفا و809 حالات، فيما يبقي 79 ألفا و635 حالة نشطة حتى الآن، وسجلت 4501 حالة وفاة.

 

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بوابة الوسط

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