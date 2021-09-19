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بلدي غات يستلم شحنة مساعدات طبية إيطالية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية غات عن استلام البلدية شحنة من المستلزمات والمعدات الطبية الممنوحة من السفارة الإيطالية في ليبيا لدعم مستشفى المدينة العام.

وأوضح المكتب بأن هذه الشحنة التي تسلمها يوم السبت تضم مولدا كهربائيا بقوة 400KW بالإضافة لمعدات تشغيلية تأتي في إطار مبادرة جسر التضامن بين بلدية غات والسفارة الإيطالية وفق بيان المكتب على حسابه بموقع الفيس بوك

يذكر أن مستشفى غات العام الذي يقدم خدماته للمدينة الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد يعاني نقصا حادا في المعدات والإمكانات وسبق له توجيه نداء استغاثة بعد نفاد الأكسجين الطبي بالإضافة لنقص الكوادر الطبية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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