بلدي غات يستلم شحنة مساعدات طبية إيطالية

أعلن المكتب الإعلامي لبلدية غات عن استلام البلدية شحنة من المستلزمات والمعدات الطبية الممنوحة من السفارة الإيطالية في ليبيا لدعم مستشفى المدينة العام.

وأوضح المكتب بأن هذه الشحنة التي تسلمها يوم السبت تضم مولدا كهربائيا بقوة 400KW بالإضافة لمعدات تشغيلية تأتي في إطار مبادرة جسر التضامن بين بلدية غات والسفارة الإيطالية وفق بيان المكتب على حسابه بموقع الفيس بوك

يذكر أن مستشفى غات العام الذي يقدم خدماته للمدينة الواقعة في أقصى جنوب غرب البلاد يعاني نقصا حادا في المعدات والإمكانات وسبق له توجيه نداء استغاثة بعد نفاد الأكسجين الطبي بالإضافة لنقص الكوادر الطبية

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