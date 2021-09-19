الحاسي: العرب لم يتجاوزوا الثورة الأولى ومازالوا مزارعين

انتقد عمر الحاسي، رئيس الوزراء الأسبق بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، الثورات التي يقومون بها، واضعا إياها في مقارنة مع الثورات التي يطلقها الغرب والتي حققت نجاحات لم يصل إليها العرب حتى اليوم.

وقال «الحاسي»، في تغريدة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر: «‏كتاب ‎حضارة الموجة الثالثة للمفكر الأمريكي ‎توفلر 1980 ذكر 3 ثورات»، متابعا «الثورة الزراعية أنهت الرعي وارتبط الناس بالأديان والرسل».

‎وأضاف «الثورة الصناعية ضعفت الزراعة وتمرد الناس على الأديان»، مردفا «الثورة الرقمية الارتباط بالشبكة الدولية للإتصالات والفضاء».

واختتم رئيس الوزراء الأسبق بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، تغريدته قائلا: «العرب لم يتجاوزوا الثورة الأولى، ومازالو مزارعين».