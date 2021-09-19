المشري يبحث مع سفير إيطاليا الوضع السياسي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2021

بحث رئيس مجلس الدولة خالد المشري، اليوم الأحد، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي “نيكولا أورلاندو”، الوضع السياسي في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ولاسيما في الجانب الاقتصادي منها، وذلك بما يخدم صالح الشعبين الليبي والإيطالي..

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن المشري أكد خلال اللقاء الذي جرى بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس حرصَ المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة توافق مجلسي النواب والدولة على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي، وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُسهم في عرقلة العملية السياسية.

وبين المشري أن مجلس الدولة حريص على استكمال إعداد مسودة للقاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ وذلك لغرض التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينص عليه الاتفاق السياسي.