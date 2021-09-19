المريمي: مجلس النواب ملزم بالاستماع لآراء المطالبين بسحب الثقة من حكومة الوحدة

ليبيا – أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب إن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية كان مستبعدا في وقت سابق.

المريمي أشار في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار اطلعت عليها صحيفة المرصد إلى وجود دفع باتجاه كا أن تكون الحكومة عادلة وأن تدمج الوزارات والهيئات بشكل صحيح وتعدل في التوزيع بين الأقاليم الـ3 لا سيما بعد تقدم 42 عضوا من كافة الدوائر الانتخابية طلبا بسحب الثقة.

وأضاف المريمي أن الجلسة التي يتم الإعداد لعقدها أصبحت ملزمة بالاستماع لآراء هؤلاء الأعضاء وصولا لاتفاق إما بسحب الثقة أو الاستمرار وفي حال سحب الثقة ستكون حكومة الوحدة الوطنية لتصريف الأعمال.

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