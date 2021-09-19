“إدارة الجمارك” تحبط عملية تهريب شحنة مخدرة عبر ميناء الخمس البحري

أحبطت إدارة الجمارك بميناء الخمس البحري عملية تهريب أقراص مخدرة عبر حاوية موردة من الخارج

وأوضحت الإدارة بأن العملية تمت بعد ورود معلومات تفيد بوجود حاوية يشتبه بأنها تحتوي أقراصا مخدرة وعقب عمليات البحث والتقصي تمكن أعضاء المركز من ضبط كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تبلغ 175360 قرصا كانت ضمن حاوية يفترض بأنها تحتوي على مستلزمات طبية كالكمامات وغيرها بحسب المستندات الخاصة بها وفق بيان الإدارة على حسابها في الفيس بوك

يشار أن عناصر الجمارك بالميناء سبق لهم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بالإضافة لتمكنها من إحباط عمليات تهريب أسلاك نحاسية وحديدية تابعة للشركة العامة للكهرباء قدرت بـ36 حاوية شهر سبتمبر الجاري عبر الميناء الاستراتيجي الواقع غرب البلاد.

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