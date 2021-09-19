وزير الاقتصاد: توحيد المصرف المركزي ليس مهمة الحكومة بل مجلسي النواب والدولة

ليبيا – أعلن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج توقيع اتفاقيات لمشاريع في الكهرباء والبنية التحتية مع مصر تبلغ 33 مليارًا.

الحويج قال في مقابلة مع قناة “الحرة” الأمريكية: “لو ذهبت الحكومة فتبقى هذه المشاريع قائمة ومستمرة، نعلن فعليًا انطلاق عملية إعادة إعمار ليبيا، وسنضع البنية الأساسية لمرحلة ما بعد الانتخابات”.

وأشار إلى أن ليبيا تحتاج إلى 200 مليار دولار لإعادة الإعمار، بحسب دراسات البنك الدولي ووزارة الاقتصاد، لافتًا لبدء التفاوض مع الشركات الأمريكية لتطوير قطاع الطاقة، وبلوغ 3 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات المقبلة.

كما بيّن أن الحكومة في ظل عدم اعتماد مجلس النواب الميزانية، “تدير ما يمكن إدارته” خلال هذه الفترة بتوفير موارد غير مباشرة كرسوم بيع النقد، والصناديق الاستثمارية على سبيل الاستثمار لا الإنفاق، إضافة لإنفاق 1 / 12 من الميزانية السابقة بحسب القانون.

ورأى أن توحيد المركزي ليس مهمة الحكومة بل مجلسي النواب والدولة، مضيفًا: “نرى أن السعر الاقتصادي هو 3 دنانير للدولار، وهو السعر الذي يمكن للمركزي الدفاع عنه، بحسب دراسات البنك الدولي ووزارة الاقتصاد”.

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