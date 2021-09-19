” الكفرة ” تشدد إجراءاتها الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

قررت غرفة الطوارئ الصحية ببلدية الكفرة تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، بعد ارتفاع مؤشر الإصابة لمعدلات خطيرة

جاء ذلك في مراسلة بعثت بها الغرفة المعنية بمكافحة كورونا إلى عميد البلدية وحصلت 218 على نسخة منها وأظهرت توصيات بتمديد الحظر الجزئي في المدينة حتى الخميس القادم، وفرض اصطحاب بطاقات التطعيم عند ركوب الطائرة أو دخول المرافق الصحية بالإضافة إلى منع التجمعات والمناسبات والاحتفالات وإغلاق المصارف نهائيا طيلة الأسبوع واكتفاء المؤسسات الإدارية بموظف واحد فقط.

من جانبه أكد عميد بلدية الكفرة عبد الرحمن عقوب التشديد على تنفيذ هذه الإجراءات محذرا المخالفين بتحمل المسؤولية المترتبة على مخالفة هذه التعليمات وفق بيان له نشره المكتب الإعلامي للبلدية عبر حسابه في الفيس بوك

يذكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أبدى تخوفه من ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا شرق البلاد بعد انحسارها غربا في ظل دعوات بالتقيد بالإجراءات الاحترازية

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