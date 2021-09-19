تراجع الدولار واستقرار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الموازية

تراجع الدولار الأميركي مقابل الدينار في تعاملات اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، بالسوق الموازية، فيما استقرت غالبية العملات الدولية أمام العملة الليبية.

وسجل سعر صرف العملة الأميركية 4.94 دينار، مقابل 4.96 دينار أمس السبت، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فيما استقر سعر صرف اليورو الأوروبي عند 5.71 دينار، الذي سجله أمس، كما استقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 6.88 دينار.

وحافظت الليرة التركية على مستوى 0.59 دينار، والدينار التونسي عند 1.79 دينار ليبي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة، استقر سعر كسر الذهب (عيار 18)، عند 203 دنانير، الذي يعد انخفاضًا لم يسجله المعدن الأصفر منذ فترة طويلة.

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