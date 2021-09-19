العباني: السلم الاجتماعي لا يتحقق إلا بالسلام ونبذ مظاهر العنف

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب محمد العباني على أن السلم الاجتماعي لا يتحقق إلا بسلام ونبذ لمظاهر العنف، وتطهير النفوس من الحقد والكره والتآخي سبيل الجميع للمحبة والعيش المشترك.

العباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن الحكم قوامه السلطة المنظمة التي يرتضيها الجموع والتوافق سيد الإرادة، والانتخابات بديل عن عدم القدرة على الوصول إلى التوافق، والقبول عنوان التحضر ودليل الرقي الثقافي.

وأضاف: ” 2021/12/24 يوم من أيام الليبيين نصنعه بالصندوق ونجبر التاريخ على تسجيله بمداد من نور، نعم للانتخابات في موعدها ولا بد من ليبيا وإن طال النضال”.

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