الطقس: أجواء ساخنة ودرجات الحرارة تلامس الـ40 شمال البلاد

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء ساخنة على مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الغربي

وعزا المركز ارتفاع درجات الحرارة إلى تأثر البلاد بمنخفض صحراوي متمركز على الجزائر مصحوب بكتلة هوائية ساخنة نسبيا والرياح السطحية السائدة تكون أغلبها جنوبية، وتوقع المركز أن تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 36-41 مْ ويمتد الارتفاع تدريجيا ليشمل بعض المناطق الشرقية

وأضاف المركز أن هذه الأجواء ستستمر خلال الأيام الثلاثة القادمة، باستثناء تراجع بسيط في درجات الحرارة غداً الاثنين على الساحل الممتد من “رأس اجدير إلى طرابلس” بفعل بعض الرياح الشمالية.

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