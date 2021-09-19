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الصحة التونسية تنشئ مركز تلقيح ميداني لمواطنيها بالمعابر الحدودية مع ليبيا

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكّد مدير عام الصحة التونسي “فيصل بن صالح” أن الوزارة ستقوم بإحداث مركز تلقيح ميداني بالمعابر الحدودية البرية مع ليبيا، تتولى فيه الفرق الصحية تطعيم المسافرين التونسيين المغادرين باتجاه الأراضي الليبية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن “بن صالح” قوله إن تونس ستحدث مركزًا للتلقيح بمقر قنصليتها بليبيا يكون خاصا لتلقيح المسافرين باتجاه تونس.

وأوضح مدير عام الصحة التونسي أنه يستهدف من ذلك تمكن المواطنين التونسيين من دخول الأراضي التونسية دون أن يكونوا ملزمين بالمكوث في فضاءات الحجر الصحي الإجباري.

 

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صحيفة الساعة 24

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