نائب رئيس الحكومة يبحث مشاكل بلدية عين زارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 September, 2021

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مع وفد من بلدية عين زارة المشاكل التي تعاني منها البلدية، وملف التخطيط العمراني وتطوير المخطط من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث.

وتطرق اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس إلى سرد بعض الآليات التي تنتهجها بلدية عين زارة في خدمة المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح.

كما ناقش نائب رئيس الحكومة مع عميد بلدية عين زارة علي الهادي القيادي ملف استكمال المدارس والاهتمام بمستشفي العقم والأضرار التي لحقت بالمنطقة جراء الحرب والنزاعات المسلحة.

وطالب وفد البلدية من نائب رئيس الحكومة الإشراف عن جميع الملفات التي تخص منطقة عين زارة من ضمنها المرافق التعليمة والصحية والخدمية داعيا إياه لزيارة البلدية والوقوف على احتياجاتها والاطلاع على آخر الأعمال التي نفذتها البلدية.

وتألف الوفد من عميد بلدية عين زارة علي الهادي القيادي وممثل عن لجنة تطوير المنطقة عادل البوعيشي ومسؤول الأمن رئيس وحدة الدعم المركزي محمود القمبري وعدد من أعيان المنطقة.