مكافحة الأمراض: 1121 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 1121 إصابةً جديدةً بفيروس “كورونا”، يوم الأحد بعد تحليل 5013 عينة.

وبحسب بيان المركز رقم 512؛ فقد سجلت العاصمة طرابلس أعلى معدل إصابات، بلغ 559 حالة جديدة بالإضافة إلى 85 حالة مخالطة، تلتها مدينة مصرتة بـ 12 حالة مخالطة.

كما سجّل المركز شفاء 1818 حالة، و11 حالة وفاة؛ وقد بلغت النسبة المئوية للحالات المصابة 18.2%، بينما بلغ إجمالي الإصابات المتراكمة 330945، منها 79635حالة نشطة، إضافةً إلى تعافي 246809 حالات، ووفاة 4501 حالة، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1290022 شخصًا منهم 151692 تلقوا الجرعة الثانية.

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