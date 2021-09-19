حمودة: إعادة تسيير الرحلات المباشرة بين مطار القاهرة ومطارات معيتيقة وبنينة ومصراتة

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حمودة، الاتفاق على إعادة تسيير الرحلات المباشرة مع مطار القاهرة الدولي بحلول نهاية الشهر الحالي.

وقال حمودة خلال بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، أن مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة – مصراتة – بنينا)، ومطار القاهرة الدولي بدءًا من 30 سبتمبر الحالي.

ولفت إلى أن القرار جاء عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لمصر، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري، بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بمصر.

– ليبيا ومصر تبحثان إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة

والجمعة، بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي، مع وزير الطيران المصري محمد منار، إعادة تسيير رحلات الشركات الليبية إلى مطار القاهرة، وذلك ضمن مشاركة وزير المواصلات الليبي في الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية – المصرية المشتركة، والتي انتهت الخميس برئاسة رئيسي وزراء البلدين عبدالحميد الدبيبة، ومصطفى مدبولي، بتوقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين، في عدد من المجالات المختلفة و6 عقود تنفيذية.

وشملت الاتفاقات، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مصر، في مجالات الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، وتوقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة الزراعة والثروة الحيوانية الليبية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية للتعاون في المجال الزراعي والحجر الزراعي.

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