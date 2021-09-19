” النهر الصناعي “: إيقاف تسرب مياه بالمسار الشرقي

تمكنت الفرق الفنية التابعة لجهاز النهر الصناعي من إيقاف تسرب في أنابيب المنظومة الشرقية عقب اعتداء أحد المواطنين عليها.

وأوضح الجهاز بأن فرق المراقبة والصيانة في إدارة المنطقة الشمالية بالمنظومة تمكنت من إيقاف التسريب بالمحطة دون الحاجة إلى إيقاف الضخ بعد إزالتها لوصلة غير شرعية بالمحطة M/H 577 التابعة للمسار الشرقي وفق بيان الجهاز على حسابه في الفيس بوك

يذكر أن الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع مكتب النائب العام أطلقت حملة لمنع التجاوزات والوصلات غير الشرعية على طول مسار الشرقي الممتد من محطة التحكم بالتدفق وادي تمالا حتى خزان الموازنـة القربوللي، بعد تأثر إمدادات المياه نتيجة هذه التجاوزات.

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