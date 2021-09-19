 تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات الجيش الوطني الليبي جنوب بنغازي، بعد اصطدامهما ببعضهما أثناء تدريبات، اليوم الأحد، ومقتل طاقم إحداهما.
وأفادت وكالة “نوفوستي نقلا عن مصدر أن المروحيتين من طراز مي -8، اصطدمتا ببعضهما أثناء التحليق، جنوب شرق بنغازي خلال تدريبات عسكرية.
وبحسب المصدر ذاته لقي اثنان من طاقم إحدى المروحيتين مصرعهما ونجا طاقم المروحية الأخرى.