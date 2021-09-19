ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

19 September, 2021

تحطمت مروحيتان تابعتان لقوات الجيش الوطني الليبي جنوب بنغازي، بعد اصطدامهما ببعضهما أثناء تدريبات، اليوم الأحد، ومقتل طاقم إحداهما.

وأفادت وكالة “نوفوستي نقلا عن مصدر أن المروحيتين من طراز مي -8، اصطدمتا ببعضهما أثناء التحليق، جنوب شرق بنغازي خلال تدريبات عسكرية.

وبحسب المصدر ذاته لقي اثنان من طاقم إحدى المروحيتين مصرعهما ونجا طاقم المروحية الأخرى.