السايح: مدينة الكفرة تشهد حاليًا زيادة غريبة في عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء

ليبيا – أفاد مدير مركز مكافحة الأمراض حيدر السايح بتحسن الوضع الوبائي في بنغازي مقارنة بالأيام السابقة، لكن مدينة الكفرة تشهد حاليًا زيادة غريبة في عدد الإصابات هي الأولى منذ بداية انتشار الوباء.

السايح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أنهم قدموا الدعم لبلدية الكفرة لمواجهة الموجة الجديدة، ولكن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة للسيطرة على الوضع بها، أما بقية المدن الليبية فالوضع فيها تحت السيطرة بما في ذلك مدينة طبرق.

وبين السايح أنهم يعملون على إيجاد حل بخصوص الجرعة الثانية من اللقاح، وأنهم يدرسون الخيارات المطروحة، قبل إصدار تعميم بهذا الصدد في غضون يومين، وفق قوله.

وبخصوص عزوف المواطنين عن تلقي التطعيمات، أكد السائح أنه أمر غير صحيح وأن مراكز التطعيم تستقبل 20 ألف مواطن يوميًا، لافتًا إلى أن هناك شحنات من اللقاح ستصل قريبًا وهناك طلب أكثر للقاح الصيني الأقل أعراضًا جانبية، وفق تعبيره.

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