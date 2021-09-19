وزير العمل: ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري

صرح وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد أن ليبيا جاهزة لاستقبال مليون عامل مصري.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لصحيفة الأهرام المصرية أشار فيها إلى أن العمالة المصرية مؤهلة ومدربة ومطلوبة في ليبيا، فضلا عن قبولها اجتماعيا، وسيكون لها دور كبير في إعمار البلاد.

وأكد العابد خلال مباحثاته مع الجانب المصري على ضرورة إقامة الربط الإلكتروني لتنظيم العمالة الوافدة من خلال منظومة “وافد” التي ستمكن سلطات البلدين من تنظيم سوق العمالة الوافدة ومتابعتها قبيل عودة الحركة الجوية من كامل مطارات البلدين.

يأتي هذا بعد توقيع حكومة الوحدة 13 اتفاقية تعاون مع الحكومة المصرية بقيمة وصلت إلى 33 مليار دولار في عدد من المجالات الاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية