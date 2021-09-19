ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 September, 2021

عقد وزير النفط والغاز، محمد عون، لقاء في القاهرة مع إدارة شركة، تي إيه كيو إيه، إحدى كبريات الشركات المصرية المستثمرة في مجال إمدادات خطوط الغاز، لتوقيع مذكرات التفاهم.

وقالت وزارة النفط والغاز ،إن الشركات العالمية التي تتبنى في نهجها التقنيات الحديثة والتي بإمكانها تقديم إضافات جديدة لقطاع النفط والغاز في ليبيا هي شركات مرحب بها وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في قطاع النفط والغاز.