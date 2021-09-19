الجامعة العربية: “أبوالغيط” سيلتقي “المنفي” في نيويورك

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في الاجتماع الوزاري حول ليبيا الذي يعقد على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأشار مصدر مسؤول بالجامعة إلى أن أبوالغيط سيلتقي عددا من رؤساء الحكومات إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناقشة آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا والتحضيرات الجارية لإجراء انتخابات ديسمبر المقبل.

كما أكد المصدر نفسه أن أبو الغيط سيشارك في عدد من الاجتماعات الدولية المهمة التي تتناول موضوعات تقع ضمن أولويات العمل العربي المشترك في شتى المجالات، وفي مقدمتها القمة الافتراضية التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول جائحة كورونا.

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