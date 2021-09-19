العرفي: مجلس النواب سيتجه في الجلسة المقبلة لسحب الثقة من الحكومة

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن “المجلس، سيتجه في الجلسة المقبلة لسحب الثقة من الحكومة”، مشيرا إلى أنه “إذا لم يتمكنوا من سحب الثقة، فسيتم وقف رئيس الحكومة وإحالته للتحقيق”.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية “إذا سحبنا الثقة من الدبيبة فسنكلف حكومة تصريف أعمال، ولا بد من تكليف شخصية أخرى”.

وأضاف: “نصاب سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى 86 نائبا، أو بطلب 50 نائبا لإحالة رئيسها للتحقيق”.

وتابع: “من المتوقع الطعن في قانون انتخاب الرئيس بعد فتح المحكمة الدستورية باب الطعون، وسنرجع لما حدث سنة 2014 إذا لم تجر الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر”.

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