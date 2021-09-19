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«المقريف»: نعمل على تذليل كافة الصعاب بمراقبة التعليم درنة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تفقد وزير التربية والتعليم، موسى محمد المقريف، رياض الأطفال بمُراقبة التعليم درنة، رفقة مدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء بديوان الوزارة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “حضر الجولة، مراقبو التربية والتعليم درنة، القبة، الأبرق، التميمي، ومُنسق ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، إضافةً إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب بمراقبات التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية”.

وأضاف البيان “في كلمة له على هامش جولته التَّفقُّدية أمس السبت، أكّد الوزير وقوفه ودعمه الكامل، للمُساهمة في توفير كل ما يلزم من اِحتياجات، وتذليل كافة الصِّعاب”.

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صحيفة الساعة 24

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