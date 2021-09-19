ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

19 September, 2021

أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، حرصه على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في موعدها، وعلى التوافق مع مجلس النواب حول اعتماد قوانين الانتخابات.

وقال المشري، خلال لقائه في طرابلس مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، ومبعوث وزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو، إن “المجلس الأعلى استكمل إعداد مسوَّدة للقاعدة الدستورية والقوانين المقترحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وذلك لغرض التشاور فيها مع مجلس النواب كما ينصّ عليه الاتفاق السياسي”.

و أكد على “حرص المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها، وضرورة التوافق مع مجلس النواب على اعتماد قوانين هذه الانتخابات بشكل قانوني وغير مخالف للإعلان الدستوري ونصوص الاتفاق السياسي” و “وأيضاً عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب تُسهم في عرقلة العملية السياسية”.

وذكر البيان أن اللقاء بحث “العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها ولا سيما في الجانب الاقتصادي منها، وذلك بما يخدم صالح الشعبين الليبي والإيطالي”.

والسبت أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تسجيل 10 آلاف و729 مقيماً بالخارج للتصويت في الانتخابات ،وأضافت المفوضية في بيان، أن إجمالي المسجلين بمنظومة الناخبين بلغ بالداخل والخارج مليونين و856 ألفاً و624 ناخباً وناخبة.

ومن المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية ونيابية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي عُقد بتونس في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.