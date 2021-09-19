المنفي ينعي أفراد طاقم طائرتين اصطدمتا فوق منطقة مسوس جنوب بنغازي

نعى رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، محمد المنفي، «أفراد طاقم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الليبي»، قتلوا جرَّاء اصطدام وقع فوق منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي.

وأفاد نشطاء وصفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي بسقوط طائرتين عموديتين تابعتين لسلاح الجو التابع للقيادة العامة جرَّاء اصطدامهما أثناء قيامهما بمناورة في أجواء منطقة مسوس جنوب مدينة بنغازي، اليوم الأحد، مشيرين إلى سقوط قتلى جراء الحادث.

ولم تعلن القيادة العامة حتى اللحظة أي بيان بشأن الحادث.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا