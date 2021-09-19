الصور يبحث مع السفير التونسي سبل تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية

ليبيا – استقبل النائب العام الصديق الصور يوم الثلاثاء الماضي الأسعد عجيلي سفير الجمهورية التونسية المعتمد لدى دولة ليبيا.

اللقاء تناول بحسب مكتب إعلام النائب العام أوضاع نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل من حملة الجنسية التونسية، وما تم اتخاذه من إجراءات في مواجهتهم من قبل النيابة العامة الليبية.

كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية، بما في ذلك تعزيز جهود التصدي للجريمة المنظمة، وإيسار نظر طلبات تسليم المجرمين، عبر آلية عمل ترتكز على مذكرة تفاهم تجمع بين النيابتين العامتين الليبية والتونسية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية