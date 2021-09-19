المستشار صالح لوزير الخارجية الإيطالي: مجلس النواب هو الذي يصدر القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي نيكولا أورلاندو بحضور القنصل الإيطالي.

اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، كما تم التأكيد خلاله على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

كما تناول اللقاء الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.

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