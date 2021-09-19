حمودة: الرحلات بين مطارات ليبيا ومطار القاهرة تبدأ من نهاية الشهر الحالي

قال محمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، إن مصلحة الطيران المدني في كل من مصر وليبيا، اتفقتا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة – مصراته – بنينا) ومطار القاهرة الدولي ابتداءًا من 2021/09/30.

وأكد حمودة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عقب الزيارة التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، خلال الأيام الماضية لجمهورية مصر العربية، والتي تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات مع الجانب المصري ومن بينها توقيع مذكرة التعاون بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها بجمهورية مصر العربية.