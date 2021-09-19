ليبيا
الخطوط الجوية الليبية تعلن موعد استئناف رحلاتها نحو تونس
بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |
19 September, 2021
أعلنت الخطوط الجوية الليبية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار تونس قرطاج ابتداء من 22 سبتمبر الجاري .
وكانت الخطوط التونسية قد أعلنت في بيان عن موعد استئناف رحلاتها إلى ليبيا، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع طرابلس.
وقالت الشركة إنها قررت استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي في ليبيا ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر 2021.
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