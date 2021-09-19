المؤسسة الوطنية للنفط ترحب بقرار زيادة العلاوة الحقلية لموظفي القطاع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ترحيبها بالقرار رقم (43) لسنة 2021 الصادر عن وزارة النفط والغاز بشأن زيادة العلاوة الحقلية للعاملين بالقطاع، الذي أُعلن اليوم، الأحد، مؤكدة حرصها الشديد واهتمامها بكل ما من شأنه الرفع من مستوى العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحسين الخدمات بالمواقع النفطية المختلفة.

وقالت المؤسسة في بيان إنها «كانت السباقة في اتخاذ بعض القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وعلى رأسها القراران 55/56 القاضيان بصرف علاوة سنوية تراكمية لجميع العاملين بقطاع النفط من أجل تحفيز آدائهم وزيادة إنتاجيتهم وحثهم على التفكير خارج الصندوق لتعزيز الصادرات والتقليل من تكلفة الإنتاج».

– وزير النفط يصدر قرارًا بزيادة العلاوة الحقلية للعاملين في القطاع بنسبة 75%

– وزارة النفط تعتزم زيادة علاوتين لمستخدمي القطاع

وجدَّدت المؤسسة بالمناسبة، مناشدتها الجهات المسؤولة بالدولة بضرورة الإسراع في توفير الميزانيات اللازمة لقطاع النفط من أجل الوفاء بالتزاماته وتحقيق مستهدفاته الرامية لإعادة تأهيل البنية التحتية المتهالكة للقطاع وزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وقرَّر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، اليوم الأحد، زيادة نسبة «العلاوة الحقلية» للعاملين بقطاع النفط بنسبة 75% على أن «تصرف مقابل كل يوم عمل فعلي للعاملين الوطنيين بمواقع الحقول البرية والبحرية وكذلك الموانئ البحرية».

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