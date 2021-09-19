رئاسة الأركان الجوية: طاقم الطائرة استشهد أثناء تأديته الواجب العسكري

العنوان-بنغازي

نعت رئاسة أركان القوات الجوية بالقيادة العامة للقوات المسلحة، أفراد طاقم الطائرتين العاموديتين التابعتين لسلاح الجو الليبي جراء اصطدامهما فوق منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي، أثناء تأديتها الواجب العسكري في خدمة الوطن.

وكان قد أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة، العميد ميلاد الزوي، عن سقوط عدد طائرتين عاموديتين تابعتين لسلاح الجو الليبي، إثر تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي.

وأكد الزوي في بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك، اليوم الأحد، وفاة طاقم إحدى الطائرتين في حين نجى طاقم الطائرة الأخرى.

وأوضح الزوي أن التصادم تم أثناء مهمة عسكرية، مشيرا إلى أن طاقم الطائرة المتوفيين هم: “العميد طيار بوزيد البرعصى، والعريف فنى ميلاد الأصيبعى، وهم من قاعدة بنينا الجوية.