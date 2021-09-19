وزارة التعليم تطلق حملة لتلقيح المعلمين قبيل بدء العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، عن حملة شاملة لتحصين المعلمين ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قبل بدء العام الدراسي.

وخاطبت وكيلة الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، مراقبي التربية والتعليم بالبلديات، بأن الحملة ستكون عن طريق تحديد مواقع لجمع العاملين بمختلف تخصصاتهم من إداريين وموظفين ومعلمين، بحيث تكون المواقع المحددة سلفًا، مقرًا لتلقي جرعات اللقاح.

وطالبت مسعودة، بسرعة التنسيق مع فرق مكافحة الأمراض والعمل على إنجاز الحملة تمهيدًا لانطلاق العام الدراسي بشكل مبكر وآمن، مبينةً أن إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية ستكون المسؤولة عن حملة التحصين من حيث المتابعة والتنسيق مع المعلمين.

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