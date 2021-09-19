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مصادر: “القاعدة الدستورية” التي أقرها المشري تنص على سحب المقر الدستوري للبرلمان من بنغازي إلى طرابلس وخلق جسم اضافي يسمى مجلس الشيوخ

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن القاعدة الدستورية الموازية التي أقرها المشري ومجموعته تنص على خلق جسم اضافي يسمى “مجلس الشيوخ” بنفس وظيفة مجلس الدولة.
المصادر، وفي تصريحات نقلتها صحيفة المرصد الليبية، أضافت: “القاعدة الدستورية الموازية تلغي ماورد في الإعلان الدستوري عن كون بنغازي هي المقر الدستوري للبرلمان، وتنص على سحب المقر الدستوري للبرلمان من بنغازي إلى طرابلس مع مجلس الشيوخ والحكومة ورئاسة الدولة”.
ونقلت الصحيفة عن أعضاء مجلس النواب، أن عبث المشري ومجموعته وصفة متكاملة ليس لعرقلة الإنتخابات بل لـ “حرب أهلية”، وماقام به المشري ومن معه خلط أوراق لصنع أزمة تعرقل الإنتخابات .
وأشار الأعضاء، إلى أن مجلس الدولة ليس من حقه إصدار قوانين انتخابية وقواعد دستورية موازية للصادرة من مجلس النواب.

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قناة ليبيا الحدث

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