الداخلية تناقش الترتيبات الأمنية لإعادة فتح منفذ “الدبداب” مع الجزائر

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي “الدبداب”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الاجتماع حضره، رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب, ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ, ومدير أمن غدامس, ومدير أمن منفذ غدامس, ومدير إدارة الشؤون الأمنية ورئيس وحدة الدراسات والبحوث بجهاز الأمن الداخلي, ورئيس قسم العلاقات بمكتب الوكيل ومندوب عن إدارة العلاقات والتعاون.

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي “الدبداب” مع جمهورية الجزائر, وفق أسس أمنية وإجراءات فنية لضمان إنجاح سير العمل في تنقل المسافرين والسلع بين البلدين.