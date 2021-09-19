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الداخلية تناقش الترتيبات الأمنية لإعادة فتح منفذ “الدبداب” مع الجزائر

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات لواء “بشير الأمين” اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي “الدبداب”.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الاجتماع حضره، رئيس مصلحة الجمارك ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب, ومدير الإدارة العامة لأمن المنافذ, ومدير أمن غدامس, ومدير أمن منفذ غدامس, ومدير إدارة الشؤون الأمنية ورئيس وحدة الدراسات والبحوث بجهاز الأمن الداخلي, ورئيس قسم العلاقات بمكتب الوكيل ومندوب عن إدارة العلاقات والتعاون.

وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة لإعادة فتح منفذ غدامس الحدودي “الدبداب” مع جمهورية الجزائر, وفق أسس أمنية وإجراءات فنية لضمان إنجاح سير العمل في تنقل المسافرين والسلع بين البلدين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الصعوبات والعراقيل التي تواجه المنفذ ووضع الحلول العاجلة لها باعتباره من أحد المعابر المهمة لإنجاح سير العمل الأمني وضمان تقديم أفضل الخدمات.
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إعادة فتح الترتيبات الأمنية الجزائر الداخلية منفذ “الدبداب”

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صحيفة الساعة 24

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