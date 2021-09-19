المستشار صالح ومبعوث الخارجية الإيطالية يبحثان التطورات في ليبيا

العنوان-طبرق

بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو،

آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وأوضح المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، أنه تم خلال اللقاء، الذي عقد، اليوم الأحد، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وتناول اللقاء الخطوة الهامة التي اتخذها مجلس النواب بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقاً للإعلان الدستوري.

يذكر أن اللقاء عقد بمدينة القبة بحضور القنصل الإيطالي لدى ليبيا كارلو باتوري.