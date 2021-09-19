مجلس المشري: سنحيل مشروع قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة للمفوضية والبعثة الأممية

أعلن ما يسمى “مجلسُ الدولة الاستشاري” عن أنه تم قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان اليوم الأحد، إن “المجلس أكد على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، كما يؤكد على أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن”، على حد زعمه.

وأضاف: “خلال الجلسة اعتمد المجلس مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتي النواب والشيوخ”، بحسب ادعائه.

وواصل: “سوف يحال مشروع القاعدة الدستورية ومشروع قانون انتخاب الرئيس ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمة إلى مجلس النواب للنظر في التوافق عليه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، كما سيحال إلى المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإبداء ملاحظاتهم الفنية”، على حد قوله.

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