شركة الكهرباء تعلن عن وصول التوربينتين الثالثة والرابعة لمحطة غرب طرابلس

العنوان-طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن وصول التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية إلى ميناء طرابلس البحري على متن باخرة رست أمس السبت، مشيرة إلى أن هذه المعدات مكملة للمشروع.

وقالت الشركة في بيان لها عبر صفحتها بـ فيسبوك، إن العمل جارٍ اليوم لاستخراج المعدات من الباخرة من قبل إدارة التسريح الجمركي وبحضور مندوبين عن شركتي سيمنس الألمانية وأنكا التركية.

وأشارت الشركة غلى أن الشحنة تتضمن التوربينتين الثالثة والرابعة ومولديهما ومعدات متنوعة تابعة للمشروع المُصنّعة من قبل شركة سيمنس.