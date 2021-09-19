“القاهرة” تفتح مطارها الدولي للرحلات الليبية نهاية الشهر الحالي

“احمودة”: الطيران الليبي يستأنف رحلاته الجوية إلى مطار القاهرة نهاية الشهر الجاري

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد احمودة البدء بإعادة تسيير الرحلات المباشرة بين مطار القاهرة الدولي والمطارات الليبية نهاية الشهر الحالي.

وأضاف احمودة أن استئناف الرحلات الجوية مع مطار القاهرة الدولي يأتي تنفيذا لاتفاق مصلحة الطيران المدني في كلا البلدين ولمذكرة التعاون المبرمة بين وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها المصرية حيث سيستقبل المطار المصري الرحلات الليبية القادمة من مطارات “معيتيقة – مصراتة– بنينا” ابتداءً من الـ30 من الشهر الجاري

يشار إلى أن سلطات الطيران المصرية تمنع الرحلات الجوية القادمة من مطارات ليبية بالهبوط في مطار القاهرة الدولي ويجري توجيهها إلى مطار برج العرب بالإسكندرية تحت إجراءات أمنية مشددة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية