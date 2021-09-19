مجلس الدولة: سنحيل مشروع قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة للمفوضية والبعثة الأممية

أعلن مجلسُ الدولة الاستشاري عن أنه تم قبول القاعدة الدستوريّة التي ستُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في بيان اليوم الأحد، إن “المجلس أكد على أن الأصل هو الاستفتاء على الدستور، وأن قبوله للقاعدة الدستورية في حال تعذر الاستفتاء على الدستور، كما يؤكد على أن من الأولويات للسلطة التشريعية القادمة إتمام إجراءات الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن” على حد زعمه.

وأضاف البيان: “خلال الجلسة اعتمد المجلس مشروعي قانوني انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة المكون من غرفتي النواب والشيوخ” بحسب ادعائه.