عون يصدر قرارا بزيادة العلاوة الحقلية للعاملين في القطاع

العنوان-طرابلس

أصدر وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، اليوم الأحد، قرار يقضي بزيادة نسبة لعلاوة الحقلية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 75% على أن تصرف مقابل كل يوم عمل فعلي للعاملين الوطنيين بمواقع الحقول البرية والبحرية وكذلك الموانئ البحرية.

ونص قرار عون على زيادة 56 دينارًا للعاملين بالحقول البرية لمن أمضوا في خدمتهم أقل من خمس سنوات، و68 دينارًا لمن أمضوا أكثر من خمس سنوات إلى 10 سنوات، و74 دينارًا لمن أمضوا من 10 إلى 15 سنة في الخدمة، و81 دينارًا لمن أمضوا أكثر من 15 سنة في الخدمة.

أما بالنسبة للعاملين في الحقول البحرية، نص القرار على زيادة 86 دينارًا لمن أمضوا في الخدمة أقل من خمس سنوات، و110 دنانير لمن أمضوا في الخدمة من خمس سنوات إلى 10 سنوات، و135 ينارًا لمن أمضوا في الخدمة من 10 إلى 15 سنة، و159 دينارًا لمن أمضوا أكثر من 15 سنة.

بينما العاملين في الموانئ البحرية فقد حدد القرار 46 دينارًا لمن لهم أقل من خمس سنوات في الخدمة، و58 دينارًا لمن هم أمضوا في الخدمة من خمس إلى 10 سنوات، و65 دينارًا لمن أمضوا في الخدمة من 10 إلى 15 سنة، و70 دينارًا لمن أمضوا في الخدمة أكثر من 15 سنة.

وكانت وزارة النفط والغاز، أكدت في الخامس من الشهر الجاري عزمها على زيادة العلاوة الحقلية وكذلك العلاوة التمييزية لموظفي القطاع، وذلك تقديرًا لجهودهم الاستثنائية بالحقول والموانئ والمواقع النفطية.