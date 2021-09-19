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“أعمال”.. منصة رقمية اقتصادية أطلقها مجلس أصحاب الأعمال الليبيين

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في مدينة طرابلس عن إطلاق موقع إلكتروني أنشأه بالتعاون مع مؤسسة USAID، لأجل رقمنة خدمات المجلس ودعم القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، تحت مُسمى “أعمال”.

وقال المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس “أطهير الجازوي” في هذا الخصوص، إن المنصة مُوجهة إلى قطاع الأعمال، ورجال الأعمال وروادها وللمهتمين بالاستثمار وبالوظائف وللمؤسسات العامة.

وأوضح “الجازوي” أن المنصة أُطلقت باللغتين العربية والإنجليزية وستحتوي على كافة التشريعات والقرارات والتقارير المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها، إضافةً إلى عرض المناقصات والعطاءات والعروض التجارية والمشاريع المتاحة للاستثمار.

وأضاف المدير العام أنه سيتم من خلال المنصة أيضاً عرض الدورات التدريبية المتعلقة بقطاع الأعمال، وإدارة المشاريع والفعاليات والمعارض ذات الصبغة الاقتصادية داخل ليبيا وخارجها، مع إتاحة المشاركة فيها من خلال عضوية المجلس.

وستُوفر المنصة الدعم لقطاع رياديي الأعمال المُسجلة ضمن حاضنات الأعمال في ليبيا، عبر التسويق لمشاريعهم بين الأعضاء المنتسبين أو المؤسسات التمويلية المهتمة بدعم هذه المشاريع.

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قناة 218 الليبية

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