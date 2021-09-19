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ندوة بدائرة الزاوية حول إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم مكتب دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالدائرة الانتخابية الزاوية، ندوة حوارية حول إشراك هذه الفئة في العملية الانتخابية، وتذليل الصعوبات لإتمام هذه العملية.

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قناة ليبيا

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