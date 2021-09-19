ندوة بدائرة الزاوية حول إشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات

نظم مكتب دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالدائرة الانتخابية الزاوية، ندوة حوارية حول إشراك هذه الفئة في العملية الانتخابية، وتذليل الصعوبات لإتمام هذه العملية.
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قناة ليبيا
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