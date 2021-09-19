منتخب مصر.. هل يحقق كيروش "المعادلة الصعبة" مع الفراعنة؟

تنتظر الجماهير المصرية بدء حقبة جديدة لمنتخب الفراعنة، مع المدرب البرتغالي المخضرم كارلوس كيروش، الذي يحمل آمال وطموحات المصريين في التأهل لنهائيات كأس العالم.

المدرب البرتغالي دخل في الأجواء المصرية سريعا، بعدما أعلن قائمة محترفي منتخب مصر المبدئية والمستدعاة للتواجد في معسكر الفراعنة، المقبل استعدادا لمباراتي ليبيا ضمن إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وشهدت قائمة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش استعداء 9 لاعبين مصريين محترفين، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي، أحمد حسن “كوكا” لاعب كونيا سبور التركي، مصطفى محمد لاعب غلطة سراي التركي، سام مرسي لاعب إبسويتش تاون الإنجليزي وعمر مرموش لاعب شتوتغارت الألماني.

تفاؤل مصري

تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر لاقى ردود أفعال إيجابية من قبل الجماهير المصرية ووسائل الإعلام، لاسيما وأن المدرب البرتغالي يمتلك سيرة ذاتية جيدة وتمكن من التأهل إلى نهائيات كأس العالم من قبل في 4 مرات.

وتطمح الجماهير المصرية في بلوغ نهائيات كأس العالم مع المدرب البرتغالي للمرة الرابعة بتاريخ الفراعنة، كما أن كيروش نفسه يأمل في تحقيق هذا الإنجاز للمرة الخامسة في تاريخه التدريبي مع منتخب مصر .

سر التأهل المونديالي

ويكشف بيدرو لويز الصحفي البرتغالي بقناة “سبورت تي في” البرتغالية والمقرب من كارلوس كيروش، لـسكاي نيوز عربية، تفاصيل مثيرة عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

ويتحدث بيدرو عن شخصية كيروش موضحا: ” مدرب ذو خبرة كبيرة وذكي للغاية بالطريقة التي تمكنه من تكييف تكتيكاته مع اللاعبين لديه، على سبيل المثال لعبت إيران بشكل دفاعي في كأس العالم ولكن في التصفيات كان فريقا مهاجما قويا للغاية، لذا فهو منهجي للغاية يدرس الخصوم ويبني فريقه وفقًا لذلك، كما أنه شخصية قوية جدا ومباشرة جدا وشخص نزيه”.

وعن سلبيات كيروش يتابع: “كيروش شخص عاطفي جدا في بعض الأحيان يتحدث ويتفاعل بقلبه هذا جيد في معظم الأوقات، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يُهاجم”.

وعن سر تأهله إلى نهائيات كأس العالم من قبل في أربعة مناسبات يعلق الصحفي البرتغالي: “سر تأهل كيروش لنهائيات كأس العالم من قبل يرجع إلى أنه مدرب يُعد جيدا قبل المباريات، ويدرس الخصوم بشكل جيد جدا ويجلب اللاعبين المناسبين لتحقيق أهدافه ولا يلتفت إلى الأسماء”.

صلاح وفرص مصر

ويستطرد الصحفي البرتغالي حديثه عن عناصر المنتخب المصري وأهمية تواجد محمد صلاح في تشكيل كيروش معلقا: “بالطبع محمد صلاح لاعب هام لكيروش، بالنسبة لي كارلوس سيبني الفريق حول صلاح، سيستفيد من خبرة صلاح للتأثير على اللاعبين الآخرين”.

ويستكمل بيدرو حديثه عن فرص منتخب مصر في التأهل إلى نهائيات كأس العالم بالقول: “التصفيات الإفريقية صعبة للغاية، لكني أعتقد أن فرص مصر كبيرة للغاية مثل كل شيء، كيروش بحاجة إلى بعض الحظ المميز في البداية، لأن اللاعبين لا يعرفونه وهناك كل الطرق وفترة تكيف لكن إذا حقق الفوز، أعتقد حقا أنه قادر على تأهل مصر إلى كأس العالم”.

المعادلة الصعبة

وتنتظر الجماهير المصرية من المدرب البرتغالي تحقيق نتائج جيدة مقرونة بأداء ممتع في كافة الاستحقاقات القادمة لمنتخب مصر، لاسيما مرحلة التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وتخطى عقبة ليبيا في المباراتين المقبلتين.

وفي هذا الشأن يعلق الصحفي البرتغالي: “يجب أن يتحلى المصريون بالصبر إنه مدرب وليس ساحرا من المؤكد أنه سيعمل بجد لتحقيق نتائج جيدة وبمرور الوقت سنرى جودته داخل الملعب، امنحوا هذا الرجل بعض الوقت وسيحصلون على نتائج جيدة، أعلم أن النتائج هي كل شيء، لكنني أعتقد حقًا أنه سيمرر هذه المرحلة من التصفيات الأفريقية وإذا حدث ذلك فإن فرص المشاركة في كأس العالم ستزداد لأنه سيكون لديه الوقت للعمل مع اللاعبين لفترة طويلة من أجل كأس الأمم الأفريقية العام المقبل”.

دور كيروش في تطور رونالدو

ويسترسل صديق كيروش حديثه عن دور المدرب البرتغالي في ظهور وتطور أداء النجم العالمي كريستيانو رونالدو أثناء فترة عمله مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالقول: “لقد كان مهما جدا لتطوير كريستيانو، عندما وصل رونالدو لأول مرة إلى أولد ترافورد لم يكن يتحدث الإنجليزية وكان كارلوس شخصية رئيسية لكريستيانو للتكيف بشكل جيد وعدم القلق بشأن أي شيء آخر سوى اللعب”.

ويكمل الصحفي البرتغالي: ” بغض النظر عما حدث لاحقا بينهما من مشكلات في كأس العالم 2010، أعتقد أنهم يحترمون بعضهم البعض كثيرا، في أكثر من مناسبة ذكر كريستيانو الدور الذي لعبه كيروش بالنسبة له، كيروش بالنسبة لرونالدو مثل الأب أو الأخ الأكبر عند وصوله إلى مانشستر يونايتد”.

مواقف إنسانية

ويختتم بيدرو لويز حديثه عن مواقف إنسانية شهدها مع كيروش بالقول: ” كارلوس هو شخص مخلص جدا لموطنه الأصلي “موزمبيق”، إنه يساعد كثيرا وعادة ما يساعد اللاعبين والفرق هناك، كما أنه عمل في اليابان والولايات المتحدة الأمريكية لتطوير كرة القدم في بلادهم”.

من الجدير بالذكر أن منتخب مصر يقبع في المجموعة السادسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم رفقة منتخبات أنغولا والغابون وليبيا، حيث يحتل الفراعنة المركز الثاني برصيد أربعة نقاط من جولتين.