المؤسسة الوطنية للنفط: نرحب بقرار زيادة العلاوة الحقلية لموظفي القطاع

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن ترحيبها بالقرار رقم 43 الصادر عن وزارة النفط والقاضي بزيادة العلاوة الحقلية للعاملين بقطاع النفط

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان طالعته “الساعة 24″، حرصها الشديد واهتمامها بكل ما من شأنه الرفع من مستوى العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحسين الخدمات بالمواقع النفطية المختلفة.

وأضاف البيان أن “المؤسسة الوطنية للنفط كانت السباقة في اتخاذ بعض القرارات التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين وعلى رأسها القراران 55/56 القاضيان بصرف علاوة سنوية تراكمية لكافة العاملين بقطاع النفط من أجل تحفيز آدائهم وزيادة إنتاجيتهم وحثهم على التفكير خارج الصندوق لتعزيز الصادرات والتقليل من تكلفة الإنتاج”.