ليبيا تعلن عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار تونس قرطاج

أعلنت الخطوط الجوية الليبية، اليوم الأحد، استئناف رحلاتها الجوية إلى مطار تونس قرطاج الدولي ابتداء من 22 سبتمبر الجاري، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لمطار معيتيقة الدولي.

يشار إلى أن الخطوط الجوية التونسية ستستأنف رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولي باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي بنينة في ليبيا اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق ل 23 سبتمبر الجاري.

كما أعلنت الخطوط التونسية السريعة أنه سيقع إعادة تشغيل الخط الجوي الرابط بين مدينتي جربة وطرابلس ابتداء من يوم الخميس المقبل بمعدل رحلتين في الأسبوع.