توافق ليبي إيطالي على انتخابات ديسمبر على مستوى رئيسَي مجلسي النواب

بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه في القبة نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، في ظل تأكيدات الجانبين على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة والمحددة في 24 ديسمبر القادم، ودعم إيطاليا لهذا الاستحقاق.

وبحسب المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبد الله بليحق، فإن اللقاء ناقش خطوة مجلس النواب والمتعلقة بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعات، وفقاً للإعلان الدستوري والذي اعتمده المجلس مؤخراً.

يُشار إلى أن عقيلة صالح، أكد خلال لقائه رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو بالعاصمة روما شهر يونيو الماضي، على رفضه التام لكل محاولات عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها، وهو ما شاطره فيكو التأكيد عليه.

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